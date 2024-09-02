عمرو أديب بعد تراجع الزمالك: اتبطرنا على نعمة المركز الثاني يارب رجعها تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على ترجع نادي الزمالك في جدول الدوري المصري، خلال السنوات الماضية، وعدم التواجد في الوصافة.

وحل نادي الزمالك، في الموسم الماضي وقبل الماضي، في المركز الثالث بجدول الدوري المصري، بينما تواجد الأهلي في الصدارة وبيراميدز في المركز الثاني.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر 1": "بقالي مدة نفسي الزمالك يرجع تاني للمركز الثاني، يعني بقى أملي مش أننا ناخد الدوري مثلا لا نرجع تاني لمركزنا الثاني".

أضاف: "نبقى الوصيف حتى، اللي مكنش عاجبني زمان وكنت بتبطر عليه، دلوقتي نفسي يرجع تاني، والزمالك يبقى في المركز الثاني".

أوضح: "نفسي حتى الزمالك، يوصل نهائي الكأس حتى لو بقى الوصيف، أو الأهلي ياخد الدوري طبعا بس إحنا نبقى التاني".

وأتم تصريحاته: "بقول اللهم لا اعتراض، دي كانت نعمة وإحنا اطبرنا عليها، أللهم يعيدها لنا، وبقول يارب رجعلنا الزمالك تاني في المركز الثاني قادر يا كريم".

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