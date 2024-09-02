"نسيتم كيف كان الحال؟".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات نارية: هناك تربص بنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تحدث حسام المندوه الحسيني، أمين صندوق نادي الزمالك، عن الأزمات التي يعاني منها الأبيض في الوقت الحالي، بسبب المديونيات السابقة.

وقال المندوه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "DMC": "البعض ينسى أحيانا كيف كان حال النادي والمشكلات التي يعاني منها".

أكمل: "هذه هي المرة الثالثة التي نحل فيها أزمة منع القيد والتي من الوارد أن تتكرر، والمشكلات في الزمالك معقدة جدا وكلما نحل مشكلة تظهر لنا أخرى".

أضاف: "على مدار 10 أشهر قمنا بسداد 900 ألف جنيه أغلبها من ديون سابقة قبل تولي مجلس الإدارة الحالي، وكنا نعرف المشكلات التي يعاني منها النادي لكن هذا لا يعني أننا سنضغط على زر نحل به كل المشكلات".

أوضح: "الرعاة قبل ذلك كانوا يتحفظون على وضع أسمائهم على قميص الزمالك والآن حوّلنا الراعي الواحد إلى 5 رعاة، وليس صحيحا ما يقال عن وجود 200 مليون جنيه في خزينة الزمالك وقت تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية، لم يكن بالخزينة أكثر من 7 أو 8 ملايين".

وتابع: "هناك تربص بالمجلس الحالي من قبل بعض الأشخاص المنتمين لنادي الزمالك والذين لا يعجبهم وجودنا، وأيضا هناك استعجال من قبل الجماهير على المكتسبات التي من المفترض أن تتحقق، هذا حقهم ولا يمكنني اللوم عليهم لكننا نحتاج أن ندعم بعضنا البعض في هذه الفترة".

وأتم تصريحاته: "الدعم الكامل من مجلس الإدارة، لاستمرار زيزو ونعلم جيدا أنه يعشق نادي الزمالك وقريبا سيتم عقد جلسة معه".

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