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تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلي، تطورات الحالة الصحية، لإيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة أمس الأحد، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إنه تم إجراء عملية "قسطرة استكشافية" لإيهاب جلال خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن الأطباء يعملون على كشف عن وجود جلطة من عدمه، وسيستمر إيهاب جلال، تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة من أجل التشخيص الكامل لحالته الصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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