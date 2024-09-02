تطورات الحالة الصحية لـ إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

كشف مصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلي، تطورات الحالة الصحية، لإيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وتعرض إيهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة أمس الأحد، وتم نقله على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، إنه تم إجراء عملية "قسطرة استكشافية" لإيهاب جلال خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن الأطباء يعملون على كشف عن وجود جلطة من عدمه، وسيستمر إيهاب جلال، تحت الملاحظة خلال الساعات المقبلة من أجل التشخيص الكامل لحالته الصحية.

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