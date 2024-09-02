رسميا.. فيفا يرفع اسم الزمالك من الأندية المعاقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اسم نادي الزمالك، من الأندية المعاقبة بوقف القيد على خلفية عدم دفع المديونيات.

ووفقا لتحديث فيفا البوابة الخاصة بقضايا الأندية يوم الاثنين من كل أسبوع، تم رفع اسم نادي الزمالك، بشكل رسمي، بعد تسوية الديون.

وتواجد في القائمة 7 أندية مصرية أخرى وهم: ‏مصر المقاصة 5 قضايا وإيسترن كومباني 3 قضايا والإسماعيلي قضيتن و‏مودرن سبورت قضية، وأسوان قضية ونجوم المستقبل قضية والبنك الأهلي قضية.

جدير أن نادي الزمالك أعلن بشكل رسمي، فتح باب القيد خلال الساعات الماضية، بعد صرف مستحقات مساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

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