شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينشر ألبوم صور لـ عمر الساعي فى ناشئي القلعة الحمراء: "نسر دائماً" والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر إنستجرام ألبوم صور لـ عمر الساعي لاعب الإسماعيلي المنتقل مؤخراً إلى القلعة الحمراء، خلال تواجده في قطاع الناشئين بالأهلي عام 2013، وكتب حساب الأهلي: "نسر مرة.. دائماً نسر".

وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم بالنادي الأهلي، مدير التعاقدات، عن التعاقد مع عمر الساعي لاعب الإسماعيلي، لمدة خمس سنوات مقبلة.

وتم الانتهاء من كل الأمور الإدارية والمالية بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي بنجاح.

وتعاقد الأهلي مع عمر الساعي من الإسماعيلي مقابل 50 مليون جنيه يتم دفعهم على قسطين، بخلاف إعارة ثلاثة لاعبين من الأهلي إلى الدراويش منهم عمار حمدي.

وتعاقد الأهلي مع أربعة صفقات حتى الآن وهي يوسف أيمن "مدافع"، يحيى عطية الله "ظهير أيسر"، أشرف داري "مدافع"، عمر الساعي "لاعب وسط".