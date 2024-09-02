شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يؤدي مناسك العمرة قبل الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

حرص سعد الدين سمير، مدافع فريق سيراميكا، على أداء مناسك العمرة بالكعبة المشرفة، وذلك قبل الاستعداد مع فريقه للموسم الجديد 2024-2025.



سعد سمير

ويبحث فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى عن تدعيم مركزى المهاجم والظهير الأيسر فى الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم المقبل.

ويشارك سيراميكا فى بطولة السوبر المحلى بعد التتويج بكأس رابطة الأندية للعام الثانى على التوالى، بالإضافة إلى الدورى وكأس مصر وكأس رابطة الأندية.

وطلب أيمن الرمادى التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان إلى البنك الأهلى، بالإضافة إلى ظهير أيسر من أجل تعويض غياب محمد شكرى الذى تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى فى الموسم الماضى.

ورحل عن فريق سيراميكا 5 لاعبين حتى الآن، بعدما أعلن النادى رحيل الثنائى أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وانتقالهما إلى نادى البنك الأهلى بعد التوصل لاتفاق مادى لانتقالهما.

كما وافق سيراميكا على مد إعارة محمد كناريا إلى فريق سموحة لموسم إضافى بعد انتهاء إعارته لستة أشهر، كما منح أيمن الرمادى الضوء الأخضر على رحيل النيجيرى صامويل أمادى إلى الفريق السكندرى أيضا لمدة موسم.

وانتهت إعارة الجزائرى أحمد قندوسى مع الفريق بنهاية الموسم وعودته للنادى الأهلى، ويترقب سيراميكا مصيره مع القلعة الحمراء من أجل محاولة تجديد إعارته من جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه فى الموسم الماضى.