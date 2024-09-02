شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى حكام الطائرة يجتازان دراسة الاتحاد الدولى ويحصلان على الرخصة C والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، اجتياز ثنائى الحكام، أمانى رشيد ومحمد عطية دراسة الاتحاد الدولى للكرة الطائرة وحصولهما على الفئة C بعد مشاركتهما فى مباريات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة التى أقيمت بدولة بلغاريا مؤخرا.

واحتل المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين المركز السابع ضمن منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة بلغاريا 2024.

وتمكن الفراعنة من احتلال المركز السابع بعد الفوز على منتخب البرازيل القوي بنتيجة 3/1، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

وشهدت البطولة تألقا كبيرا للفراعنة، ولكن سوء التوفيق فى مباراة ربع النهائي، أمام الأرجنتين والتي خسرها بصعوبة بنتيجة 3/2، صعب مهمة التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على ميدالية.