شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يكشف سبب إيقاف القيد من الفيفا ويؤكد: الأزمة ستنتهي سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلى، عن سبب إيقاف القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مؤكداً أنه تم التواصل مع المحامي الخاص للنادي لأنهاء الأزمة سريعاً.

وقال اللواء أشرف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن إيقاف القيد جاء بسبب مستحقات لأكاديمية فى غانا طلبت حق رعاية للاعب ياو أنور مهاجم الفريق المنضم من صفوف الإسماعيلي، مشيرا إلى أن قيمة المستحقات 800 ألف جنيه.

وأعرب رئيس النادي البنك الأهلي عن تعجبه من سرعة قرار الفيفا بإيقاف القيد عن الفريق دون إرسال أي مستندات مسبقة للنادي للاستفسار عن مستحقات هذه الأكاديمية للرد عليها قبل اتخاذ قرار الايقاف، موضحا أن المفترض أن تطالب هذه الأكاديمية حق الرعاية من النادي الإسماعيلي وليه ناديه.

واختتم رئيس النادي البنك الأهلي تصريحاته، بأن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي مع محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان وهشام صالح تم قيدها بالفعل قبل هذا القرار، مشددا على أنه يبحث مع المحامي الخاص بالنادي لرفع الإيقاف فى أسرع وقت .

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر موقعه الرسمي، إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر اليوم الاثنين.