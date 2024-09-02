الزمالك يستهدف التعاقد مع السنغالى مباى نيانج فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - سامية سيد - يستهدف مسئولو نادى الزمالك، التعاقد مع السنغالى مباي نيانج مهاجم فريق أضنة ديمير سبور التركي وإمبولي الإيطالي السابق، فى صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك فتح خط مفاوضات مع اللاعب السنغالى ذي الأصول الفرنسية، من أجل التعاقد معه فى صفقة انتقال حر خلال الفترة الحالية، خاصة بعدما أبدى البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى ترحيبه بالتعاقد مع اللاعب لدعم الهجوم.

ويكثف الزمالك التفاوض مع مباى نيانج حول قيمة الراتب الذى سيحصل عليه اللاعب فى الفترة التى سيلعب خلالها للقلعة البيضاء، ولم يحسم مسئولى الزمالك المفاوضات مع اللاعب حتى الوقت الحالي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عن التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويبلغ مباى نيانج من العمر 29 عامًا حيث انه من مواليد عام 1994، ويجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح.