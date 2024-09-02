شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ حل أزمة إيقاف القيد بأموال الساعي وعبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو نادى الإسماعيلي، في حل أزمة إيقاف القيد عن الفريق في الوقت الحالي بعد استلام 62 مليون جنيه من الأهلي وبيراميدز مستحقات بيع عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي أننا سنقوم بدفع مستحقات الإيفواري جان موريل بعدما أيّدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى حل ازمة مستحقات التونسي نور الزمان الزموري التي تبلغ 400 ألف دولار والتي تم الحكم فيها نهائيا.

وأوضح المصدر أن إدارة الإسماعيلي تتواصل مع مل اللاعبين الذين لهم مستحقات من أجل تسويتها لفتح القيد وتدعيم الفريق بصفقات قوية.