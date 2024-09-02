شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعجل قطر القطري لإرسال قيمة استعارة أحمد عبد القادر والان مع تفاصيل الخبر

استعجل مسئولو الأهلي؛ نظراءهم في نادي قطر القطري من أجل إرسال مستحقات إعارة أحمد عبد القادر من القلعة الحمراء للنادي القطري مؤخرًا.

وشهدت الأيام الماضية إتصالات بين إدارة الأهلي ونظيرتها في قطر القطري لمعرفة موعد إرسال قيمة صفقة إعارة أحمد عبد القادر والتي تبلغ 500 ألف دولار.

ورحل عبد القادر من الأهلي إلى قطر القطري مؤخرًا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

من ناحية أخرى؛ يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع سامي قمصان مدرب الفريق والقائم بأعمال مدير الكرة على هامش مران اليوم ،الأثنين، بملعب التتش لبحث ترتيبات رحلة كينيا لمواجهة جورماهيا بدوري الأبطال.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم الإستعداد للموسم الجديد بدون لاعبيه الدوليين بعد إنتهاء الإجازة السنوية التي حصل عليها الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ويبحث كولر مع قمصان تفاصيل رحلة الفريق إلى كينيا وترتيبات السفر وموعد المباراة وغيرها من الأمور المرتبطة بالرحلة التي ستكون أول مباراة للمارد الأحمر في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، ويأتي تفكير الجهاز في إقامة مباراة ودية من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد بعدما قرر مسئولو الأهلي إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي.

وقرر الأهلي إلغاء المعسكر الخارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا 15 سبتمبر فى كينيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.