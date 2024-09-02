شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الرملى رئيساً لبعثة منتخب شباب اليد فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

يرأس ياسر الرملى، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ، بعثة منتخب الشباب فى تونس خلال المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المحدد لها الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن تتوجه البعثة إلى تونس 7 سبتمبر لبدء المنافسات.

وأسفرت قرعة بطولة أفريقيا للشباب لكرة اليد مواليد 2004 عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى، والتى تضم كلا من "المغرب وغينيا ومالى"، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من "الجزائر وتونس وليبيا ورواندا".

ويبدأ منتخب شباب اليد مواجهاته يوم 9 سبتمبر أمام مالى قبل مواجهة غينيا 10 سبتمبر ثم المغرب يوم 11 من نفس الشهر.

وحقق منتخب مصر للشباب لكرة اليد مواليد 2004، بقيادة المدير الفني طارق محروس، الفوز على فريق الخليج السعودي بطل دوري أبطال آسيا لكرة اليد مؤخرا.

وفاز رجال طارق محروس على بطل آسيا، والذي يستعد لخوض بطولة السوبر جلوب المقبلة في مصر، بنتيجة 30-29، بعد أداء قوي من لاعبي منتخب اليد للشباب، حيث أنهى منتخب مصر الشوط الأول بالتقدم 19-17.

يذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.