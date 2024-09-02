موعد إنضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، انضمام النجم الدولي محمد صلاح؛ لاعب فريق ليفربول لمعسكر الفراعنة المقام حاليًا استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ويواصل منتخب مصر الأول، تحت قيادة العميد حسام حسن تدريباته خلال معسكره المغلق، الذي انطلق منذ الأربعاء الماضي على استاد السلام، في إطار الاستعداد لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

5 محترفين ينضمون لمعسكر منتخب مصر اليوم

وينضم اليوم الإثنين، خمس لاعبين محترفين، وهم: محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وعمر مرموش لاعب إيترخت فرانكفورت الألماني ومحمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي.

ومن المقرر أن ينضم غدا الثلاثاء الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر الحالي بالقاهرة.

وتأخر انضمام محمد صلاح الي معسكر منتخب مصر إلى غدا الثلاثاء بخلاف باقي المحترفين بسبب مباراة ليفربول أمس.

موعد مباراة مصر أمام الرأس الأخضر والقناة الناقلة

و تقام المباراة، يوم 6 سبتمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتنطلق مباراة مصر أمام الرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا.

جدول منتخب مصر في المباريات الإفريقية

المباريات المقررة في التصفيات كالتالي:

6 سبتمبر: مباراة كاب فيردي

10 سبتمبر: مباراة بوتسوانا

قائمة منتخب مصر

وأعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة عن قائمة المنتخب، والتي تضم التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل