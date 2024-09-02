الإعلان عن تريزيجيه اليوم.. صحيفة قطرية تصدم الزمالك بشأن بن شرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشفت صحيفة قطرية، حسم نادي الريان بشكل نهائي التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، بجانب الإعلان اليوم عن التعاقد مع الجناح المصري محمود تريزيجيه قادما من الدوري التركي.

وكان نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن لم يتوصل لاتفاق حتى الآن.

وأوضحت صحيفة الراية القطرية، أن نادي الريان سيعلن اليوم عن ضم الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي.

وأكدت أن تريزيجيه وصل إلى الدوحة أمس، وخضع للفحص الطبي، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن ضمه اليوم.

وأضافت أن الريان قد وقع أيضا مع المغربي أشرف بن شرقي، الذي سيشارك مع الفريق القطري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأتمت أن رودريجو مورينو قد رحل عن الريان إلى نادي الغرافة، كما استقر الفريق على رحيل المغربي سفيان بوفال.

اقرأ أيضا:

رسميا.. فيفا يرفع اسم الزمالك من الأندية المعاقبة

عمرو أديب بعد تراجع الزمالك: اتبطرنا على نعمة المركز الثاني يارب رجعها تاني