"راحت للزمالك".. المصري يطالب المشاركة في السوبر واتحاد الكرة يصدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خاطب النادي المصري البورسعيدي، الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل المشاركة في بطولة السوبر المصري التي ستقام في دولة الإمارات، خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويشارك في بطولة السوبر المصري كل من فريق الأهلي، بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفريق آخر يتم منحه البطاقة الذهبية من قبل الدولة المنظمة.

وأكد مصدر داخل النادي المصري، أنه تم إرسال خطابا إلى اتحاد الكرة، للاستفسار عن إمكانية المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبل.

وأوضح المصدر، أن المصري من حقه المشاركة في السوبر، خاصة بعد حصوله على المركز الرابع في الدوري، والوصول لقبل نهائي كأس مصر، ولكن اتحاد الكرة أخبرنا أن البطاقة الذهبية سيحصل عليها فريق الزمالك للمشاركة".

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