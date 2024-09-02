رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة في بطولة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك بالمشاركة في بطولة السوبر المصري، الذي سيقام في دولة الإمارات.

وسيقام بطولة السوبر المصري، خلال شهر أكتوبر المقبلة، بدولة الإمارات بمشاركة 4 فرق بطولة الدوري وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة والحاصل على البطاقة الذهبية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا، إلى نادي الزمالك، أخبره بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بالبطاقة الذهبية، التي تمنح من جانب الدولة المستضيفة.

وتقرر أن يشارك في البطولة التي ستقام من يوم 17 إلى 21 أكتوبر المقبل، فرق الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل الكأس وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، والزمالك بالبطاقة الذهبية.

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