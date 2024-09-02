اتحاد الكرة يعلن رسميًا موعد السوبر المصري في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد إجراء السوبر المصري، المقرر إقامته في دولة الإمارات.

وكشف الاتحاد في بيان له أن موعد بطولة السوبر المصري التي ستقام في الإمارات، في الفترة بين ١٧ وحتى ٢١ أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر المصري 2024 الشهر المقبل في الإمارات، بمشاركة 4 أندية للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

وتأهلت 3 أندية إلى كأس السوبر هي الأهلي (بطل الدوري) وبيراميدز (بطل الكأس) وسيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، بينما يتأهل الفريق الرابع عن طريق بطاقة دعوة "البطاقة الذهبية" والتي تم توجيهها للزمالك.