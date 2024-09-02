شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس- ياسمين يحيىالإثنين، 02 سبتمبر 2024 03:10 م
تأهل منتخب الطائرة جلوس لنصف نهائي منافسات للكرة الطائرة بدورة الألعاب الباراليمبية بباريس وذلك عقب فوزه على نظيره الكازاخي بنتيجة 3/1.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، فوز مصر بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 21/25 ، 23/25 على الترتيب قبل أن تحسم كازاخستان الشوط الثالث بنتيجة 25/16 ، وتفوز مصر بالشوط الرابع بنتيجة 18/25.
وبهذه النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب البوسنة والهرسك ، وينتظر منتخبنا تحديد منافسه في الدور قبل النهائي، حيث يلاقي متصدر المجموعة الثانية ، والتي من المنتظر أن يحسم متصدرها غدا من الفائز من منتخبي إيران بطل العالم والمنتخب الألماني.
حضر اللقاء اليوم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ورئيس البعثة ، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحرم السفير المصري بباريس ، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، و إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.
وكان منتخبنا الوطني للطائرة جلوس قد خاض مبارتين قبل هذا اللقاء خسر في الاولى امام البوسنة والهرسك بنتيجة 3/1 ، ثم فاز على فرنسا على ملعبها ووسط جماهيرها الغفيرة 0/3.
وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.
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