شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يتأهل لنصف نهائي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تأهل منتخب الطائرة جلوس لنصف نهائي منافسات للكرة الطائرة بدورة الألعاب الباراليمبية بباريس وذلك عقب فوزه على نظيره الكازاخي بنتيجة 3/1.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي، فوز مصر بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 21/25 ، 23/25 على الترتيب قبل أن تحسم كازاخستان الشوط الثالث بنتيجة 25/16 ، وتفوز مصر بالشوط الرابع بنتيجة 18/25.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب البوسنة والهرسك ، وينتظر منتخبنا تحديد منافسه في الدور قبل النهائي، حيث يلاقي متصدر المجموعة الثانية ، والتي من المنتظر أن يحسم متصدرها غدا من الفائز من منتخبي إيران بطل العالم والمنتخب الألماني.

حضر اللقاء اليوم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية ورئيس البعثة ، والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وحرم السفير المصري بباريس ، والدكتور أحمد آدم نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، و إيهاب حسنين، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وكان منتخبنا الوطني للطائرة جلوس قد خاض مبارتين قبل هذا اللقاء خسر في الاولى امام البوسنة والهرسك بنتيجة 3/1 ، ثم فاز على فرنسا على ملعبها ووسط جماهيرها الغفيرة 0/3.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.