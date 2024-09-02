شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر بعد انضمام لاعبى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر المنتخب الوطني الأربعاء الماضي بمشاركة 6 لاعبين فقط، قبل أن ينتظم فى المعسكر لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد، استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لـ أمم أفريقيا 2025، ونرصد فى الأسطر التالية كل ماهو متعلق بالمعسكر.

س: من هم الـ 6 لاعبين الذين انتظموا فى معسكر المنتخب الأربعاء؟

ج: شهد معسكر المنتخب، الذى انطلق الأربعاء الماضى، انتظام 6 لاعبين فقط، وهم حمدي فتحي ومحمد الشامي والمهدي سليمان وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي وأسامة فيصل.

س: متى ينضم لمعسكر المنتخب اللاعبون الدوليون؟

ج: انضم أمس الأحد اللاعبون الدوليون من الأهلى والزمالك وبيراميدز، استعدادًا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، وشارك اللاعبون فى أول مران جماعى.

س: من هم اللاعبون الدوليون من الأهلى والزمالك وبيراميدز المنضمون للمنتخب؟

ج: لاعبو الأهلى، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، ومن الزمالك زيزو ومحمد شحاتة وناصر ماهر، ومن بيراميدز مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.

س: متى ينضم المحترفون لمعسكر منتخب مصر؟

ينضم الرباعى المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا.

س: متى ينضم محمد صلاح للمعسكر؟

ينتظم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي في معسكر الفراعنة غدا الثلاثاء.

س: أين يخوض منتخب مصر تدريبه الجماعي اليوم؟

ج: ينقل منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن تدريباته اليوم، الإثنين، إلى استاد القاهرة بعدما استضاف استاد السلام تدريبات الفراعنة خلال الأيام الماضية نظرا لوجود أعمال صيانة في ستاد القاهرة.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفريق سيخوض تدريباته بداية من اليوم باستاد القاهرة الدولي حتى موعد مباراة كاب فيردي الجمعة المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025.