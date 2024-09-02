شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإسماعيلي: حالة إيهاب جلال مستقرة وخضع لعملية تركيب 3 دعامات بالقلب والان مع تفاصيل الخبر

كشف المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، آخر تطورات حالة إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد نقله لأحد مستشفيات القاهرة على إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقال نصر أبو الحسن فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "حالة إيهاب جلال مستقرة حالياً، وخضع لعملية جراحية أمس، وتم عمل منظار له و3 دعامات فى القلب".

وأضاف رئيس الإسماعيلي، "الجلطة كانت فى الشريان الذي يغذي الجزء الأيسر من المخ، ما أدى إلى حدوث تلف فى الجزء الأيسر من المخ، ولكن حالته أصبحت مستقرة وتتحسن تدريجيًا، سيستفيق الساعة الرابعة عصرًا، الأطباء أبلغونا عن الحالة تتحسن بشكل تدريجي".

وخضع إيهاب جلال ، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له.

وينتظر مدرب الإسماعيلي تأثير الجلطة على أجهزة الجسم الحيوية، كما يخضع لراحة تامة لحين الإفاقة والاطمئنان على حالته الصحية خلال الساعات القادمة.

وسمح الجهاز الطبي المعالج لإيهاب جلال لأسرته فقط بزيارته عقب انتهاء العملية.

من جهته حرص نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي، وعماد سليمان وطارق أبو الليل ومصطفي كمال وحمد إبراهيم بالجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى علي ماهر المدير الفني للمصري، وعبد الظاهر السقا ومحمد ثابت صاروخ ووائل كوندي وباهر المحمدي وحسين السيد ويوسف الجوهري لاعبي المصري البورسعيدي، على التواجد بالمستشفى للاطمئنان على إيهاب جلال.

وكان إيهاب جلال قد تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا الي أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.