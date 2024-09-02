شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كرة الهدف يخسر أمام البرازيل فى ربع نهائي دورة الألعاب البارلمبية والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب كرة الهدف أمام نظيره البرازيلى بنتيجة 10-0 فى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب البارليمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الهدف مباراته غدا أمام الخاسر من مباراة فرنسا واليابان، على أن يخوض مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

من جهته قام الدكتور محمود عبد العزيز مدير إدارة الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة بنقل تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبين ، حيث قام بتحفيزهم والشد من أزرهم وانهم قادرون على بذل أقصى مالديهم وتحقيق الافضل فى دورة لوس أنجلوس.