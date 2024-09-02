شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقص شريط المحترفين بمواجهة القناة.. اعرف جدول المباريات والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادي المقاولون العرب لموسم جديد وصعب على الفريق، خاصة بعد هبوطه إلى دوري المحترفين، حيث أنهى المقاولون العرب مسابقة الدوري في الموسم الماضي بالهزيمة أمام الجونة فى الجولة الأخيرة بهدف نظيف، واحتل المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 مواجهة، وخسر 18 لقاء آخر، وسجل لاعبو المقاولون 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 57.

ويستهل نادي المقاولون العرب مشواره بدوري المحترفين بمواجهة القناة في الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وتنطلق مباريات دوري المحترفين 29 سبتمبر الجاري، على أن تقام المباريات يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع.

ـ القناة والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب والداخلية

ـ سبورتنج والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب والمصرية للاتصالات

ـ بترول أسيوط والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب وبلدية المحلة

ـ المقاولون العرب وبروكسي

ـ منتخب السويس والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب وديروط

ـ أسوان والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب والمنصورة

ـ راية والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب ووادي دجلة

ـ طنطا والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب ولافيينا

ـ أبوقير للأسمدة والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب والسكة الحديد

ـ كهرباء الإسماعيلية والمقاولون العرب

ـ المقاولون العرب والترسانة

تأسس نادي المقاولون العرب عام 1973، وفى موسم 1978-1979 صعد الفريق للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه واحتل المركز الرابع.

وابتعد نادي المقاولون العرب عن الدوري المُمتاز بعد هبوطه للدرجة الثانية ثلاث مواسم: في المرة الأولى هبط الفريق في موسم 1992- 1993، وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز، وفي المرة الثانية هبط المقاولون في موسم 2003 - 2004، واستمر أيضاً في موسم 2004-2005 بالقسم الثاني وصعد في الموسم التالي للدوري المُمتاز.