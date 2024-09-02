شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، 2- 9- 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء أبرزها.. الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى، والأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم.

رسميا.. رفع اسم الزمالك من قائمة إيقاف القيد من سيستم الفيفا

رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى

استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، لحين انتهاء الإدارة من ملف تدعيمات الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل التعاقد مع صفقات سوبر الفترة الحالية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

الأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع عمر الساعي لاعب الفريق الجديد على حصوله على 8 ملايين جنيه فى الموسم الوحد، تزيد مليوناً سنوياً، ليحصل اللاعب على 50 مليون جنيه فى خمسة مواسم، بواقع 8 فى الأول و9 فى الثاني و10 فى الثالث و11 فى الرابع و12 فى الخامس.

انضمام تريزيجيه وحجازى والننى ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب استعدادا لكاب فيردى

ينضم الرباعى المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا،

يوسف أوباما يبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز الأحد المقبل

يبدأ يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك ، الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضى، فترة الإعداد مع بيراميدز "فريقه الجديد" الأحد المقبل، استعدادًا للمرحة المقبلة.

فيفا يعلن إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي وعقوبة جديدة للإسماعيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر موقعه الرسمي، إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر اليوم الاثنين.

رسمياً.. رفع اسم المصري من قائمة إيقاف القيد بالفيفا بعد حل أزمة البدوي