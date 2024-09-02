اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم، الاثنين، 2- 9- 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى، والأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم.

 

رسميا.. رفع اسم الزمالك من قائمة إيقاف القيد من سيستم الفيفا

رفع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اسم نادى الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها بسبب الديون المستحقة على القلعة البيضاء، وذلك بعد سداد المستحقات المتأخرة لمساعدى البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق.

 

الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد "زيزو" لحين انتهاء الميركاتو الصيفى

استقر مسئولو نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، على تأجيل التفاوض مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الكروى الأول، حول تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، لحين انتهاء الإدارة من ملف تدعيمات الفريق فى الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما أن المجلس يعمل بكل جهد من أجل التعاقد مع صفقات سوبر الفترة الحالية، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز.

الزمالك يؤجل مفاوضات تجديد تعاقد

 

 

الأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع عمر الساعي لاعب الفريق الجديد على حصوله على 8 ملايين جنيه فى الموسم الوحد، تزيد مليوناً سنوياً، ليحصل اللاعب على 50 مليون جنيه فى خمسة مواسم، بواقع 8 فى الأول و9 فى الثاني و10 فى الثالث و11 فى الرابع و12 فى الخامس.

 

الأهلي يمنح عمر الساعي 50 مليون جنيه فى 5 مواسم

 

انضمام تريزيجيه وحجازى والننى ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب استعدادا لكاب فيردى

ينضم الرباعى المحترف محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازى ومحمد الننى ومصطفى محمد إلى معسكر منتخب مصر اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا،

انضمام تريزيجيه وحجازى والننى ومصطفى محمد لمعسكر المنتخب استعدادا لكاب فيردى

 

يوسف أوباما يبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز الأحد المقبل

يبدأ يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك  ، الذى انتهى تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم المنقضى، فترة الإعداد مع بيراميدز "فريقه الجديد" الأحد المقبل، استعدادًا للمرحة المقبلة.

يوسف أوباما يبدأ فترة الإعداد مع بيراميدز الأحد المقبل

 

فيفا يعلن إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي وعقوبة جديدة للإسماعيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، عبر موقعه الرسمي،  إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي لـ3 فترات، كما أعلن الفيفا أيضاً عن عقوبة إيقاف قيد جديدة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 31 أغسطس الماضي، وذلك وفقاً للتحديث الأخير الصادر اليوم الاثنين.

فيفا يعلن إيقاف قيد مودرن سبورت والبنك الأهلي وعقوبة جديدة للإسماعيلي

 

رسمياً.. رفع اسم المصري من قائمة إيقاف القيد بالفيفا بعد حل أزمة البدوي

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعدما حل النادي البورسعيدي أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.

رسمياً.. رفع اسم المصري من قائمة إيقاف القيد بالفيفا بعد حل أزمة البدوي

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا