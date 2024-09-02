شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد هانى يطلب الاستغناء من الزمالك والنادى يتمسك بتجديد إعارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب ماجد هانى ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الحصول على الاستغناء الخاص به والرحيل بشكل نهائى عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض مسئولو الزمالك منح ماجد هانى الاستغناء الخاص به، ومن ثم الرحيل المجانى عن القلعة البيضاء، خاصة أنه تم قيد اللاعب فى قائمة الفريق الأول المحلية، ضمن اللاعبين الخمسة تحت السن.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فى تجديد إعارة ماجد هانى الذى كان معارًا الموسم المنقضى لصفوف بلدية المحلة، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

ويمتلك ماجد هانى عدة عروض لتجديد الإعارة فى الموسم الجديد، أبرزها بلدية المجلة، ونادى زد، وسموحة السكندرى.

واستعاد الزمالك خدمات حسام أشرف مهاجم الفريق الذى كان معارًا مع ماجد هانى فى بلدية المحلة، حيث قرر الجهاز الفنى استعادة اللاعب لتدعيم خط الهجوم فى الموسم الجديد.