شكرا لقرائتكم خبر عن محمود تريزيجيه ينضم لمنتخب مصر اليوم ويشارك فى المران المسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل محمود حسن تريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر مساء اليوم، الاثنين، على أن يشارك فى المران المسائى باستاد القاهرة الدولى استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

محمود تريزيجيه يصل القاهرة قادما من قطر

ويصل محمود تريزيجيه إلى القاهرة قادما من قطر، بعد الخضوع للكشف الطبى فى الريان القطرى واقتراب الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.

محمود تريزيجيه ينهى الاتفاق مع الريان القطرى بعد موافقة طرابزون التركى

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن خضوع النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركى، للفحص الطبى فى نادى الريان القطري تمهيداً للإعلان الرسمى عن الصفقة.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، أنه من المقرر أن يعلن نادي الريان اليوم تعاقده رسميًا مع النجم المِصري محمود حسن تريزيجيه، قادمًا من طرابزون سبور التركي، ليعزز صفوفَ الفريق الرياني رسميًا خلال الفترة المُقبلة، التي تشهد تحديات كبيرة للفريق.

وأضافت الصحيفة، أن تريزيجيه خضع للفحص الطبي في انتظار الإعلان الرسمي من نادي الريان اليوم، وذلك بعدما وصل اللاعب إلى الدوحة أمس.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة تريزيجيه تعتبر "ضربة معلم" لنادي الريان، خاصة أنه لاعب مميز، ويمتلك موهبة كبيرة، وقادر على صنع الفارق مع الرهيب.

محمود تريزيجيه غاب عن طرابزون التركى فى المباراة الأخيرة

وغاب تريزيجيه عن المشاركة مع فريقه طرابزون فى المواجهة الأخيرة أمام نظيره ايوبسبور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركى بالموسم الجارى 2024-2025.

وجاء استبعاد انجم المصرى من قائمة طرابزون سبور، تمهيدا للإعلان عن رحيله عن الفريق التركى والانتقال إلى نادي الريان القطري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.