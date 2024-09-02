شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يودع البلعوطى بعد انتقاله إلى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

ودع نادى إنبى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى المنتقل حديثاً إلى البنك الأهلى، فى حضور أيمن الشريعى رئيس النادى، والمهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي، وكافة قيادات قطاع الناشئين.

ووجه مسئولو نادى إنبى الشكر إلى عبد العزيز البلعوطي بعد 14 عامًا من العطاء والولاء للنادى البترولى وما قدمه طوال مسيرته الحافلة بالنجاحات.

وقال رئيس نادى إنبى، "عبد العزيز كان نموذجًا للالتزام والاحترافية، وقدم الكثير من التضحيات من أجل الفريق. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من مسيرته الناجحة، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة سيظل دائمًا جزءًا من عائلة إنــبي."

ومن جانبه، قال المهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي، "لقد كان عبد العزيز جزءًا لا يتجزأ من نجاحات إنبي على مدار 14 عامًا. هو حارس موهوب يتمتع بشخصية قوية، ونحن على ثقة بأنه سيواصل تقديم الأداء المميز في مسيرته القادمة."

وخلال الحفل حرص البلعوطي على تقديم خالص شكره لرئيس النادي وجميع العاملين في المنظومة الرياضية ، تقديرًا للدعم والرعاية التي تلقاها طوال مسيرته داخل إنــبي ، كما حرص البلعوطي على التقاط الصور التذكارية مع أحد حراس الناشئين الواعدين، في لفتة تعكس حرصه على نقل إرثه ومسيرة عطائه إلى الجيل الجديد، مؤكدًا على أهمية الاستمرارية والتفاني في العمل، ليظل إرث نادي إنــبي في صناعة النجوم مستمر لأجيال وأجيال .

وفي ختام اللقاء، تسلم البلعوطي درعًا تذكاريًا من النادي، تقديرًا لعطائه وإسهاماته التي ساهمت في تعزيز مكانة نادي إنبي في الكرة المصرية كما يأتي التكريم ليعكس دور النادي في صناعة النجوم وتطويرهم منذ نعومة أظافرهم في قطاع الناشئين وحتى تحقيق النجاحات على مستوى الفريق الأول.



البلعوطى



البلعوطي حارس انبى



عبد العزيز البلعوطى حارس انبى