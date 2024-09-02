شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يكشف لليوم السابع تطورات حالة إيهاب جلال بعد تعرضه لجلطة والان مع تفاصيل الخبر

كشف حمد إبراهيم، مدرب عام الإسماعيلي ، تطورات حالة إيهاب جلال المدير الفني للدراويش بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية، وتم نقله إلى المستشفى على إثرها لتلقي العلاج.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن حالة إيهاب جلال الطبية مطمئنة للغاية بعد السيطرة على الجلطة الدماغية عقب الكشف عليه بالجهاز الاستكشافي، وأنه تم تسييل الجلطة ولا توجد أزمة فى وصول الدم إلى المخ عن طريق الوريد فى الوقت الحالي.

وشدد مدرب الاسماعيلي على أن الأطباء المعالجين تمكنوا من السيطرة على الجلطة الدماغية، وخلال الـ48 ساعة القادمة ستكون حالة إيهاب جلال على ما يرام، والتي سيتم وضعه خلالها تحت الملاحظة.

وأوضح حمد إبراهيم أن كل ما يثار عبر السوشيال ميديا وبعض المواقع عن حالة إيهاب جلال غير صحيح، وحالته الصحية مطمئنة للغاية.

وتعرض ايهاب جلال لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، الأحد، وتم نقله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قبل أن ينجح الأطباء المعالجون فى السيطرة على الجلطة الدماغية، وتم وضعه تحت الملاحظة قبل السماح له بمغادرة المستشفى.