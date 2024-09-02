شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. البنك الأهلى يضم البلعوطى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى إنبى لمدة ثلاثة مواسم.

وودع نادى إنبى عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق البترولى المنتقل حديثاً إلى البنك الأهلى، فى حضور أيمن الشريعى رئيس النادى، والمهندس وائل الإمام، نائب رئيس النادي، وكافة قيادات قطاع الناشئين.

ووجه مسئولو نادى إنبى الشكر إلى عبد العزيز البلعوطي بعد 14 عامًا من العطاء والولاء للنادى البترولى وما قدمه طوال مسيرته الحافلة بالنجاحات.

وقال رئيس نادى إنبى، "عبد العزيز كان نموذجًا للالتزام والاحترافية، وقدم الكثير من التضحيات من أجل الفريق. نحن فخورون بأننا كنا جزءًا من مسيرته الناجحة، ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في محطته الجديدة سيظل دائمًا جزءًا من عائلة إنــبي."