شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الرابعة.. المصري يعلن رسمياً تعاقده مع محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي المصري تعاقده مع محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي السابق، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في صفقة انتقال حر.

ونجح المصري فى ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم خالد الغندور.

من ناحية أخرى، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعدما حل النادي البورسعيدي أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.

تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

كما أكد الخطاب الذى حمل توقيع أميريكو اسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بـ فيفا رفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات قيد فورًا ليصبح من حق النادى المصرى قيد لاعبيه اعتبارًا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية فى الحادى والثلاثين من أغسطس الجارى، خاصة بعد قيام فيفا برفع المصرى من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالى فتح (سيستم) القيد للمصرى استجابة للمخاطبات العاجلة التى قامت بها إدارة المصرى على مدار الأسبوع الماضى.