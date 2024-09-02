شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على موعد السوبر المصري للأبطال بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على موعد إقامة منافسات كأس السوبر المصري 2024 في الإمارات بنظامه الجديد، بمشاركة 4 أندية، هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا.

وحدد اتحاد الكرة إقامة السوبر المصري فى الفترة بين 17 أكتوبر و21 من الشهر ذاته.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أو الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.