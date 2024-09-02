الخليج 365 ترصد ميزان الارقام للاعبين والاجهزة الفنية بإتحاد اسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أن إنتهى الموسم الكروي للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري وخرج الفريق من الموسم الكروي خالي الوفاض نلقي الضوء على ارقام اللاعبون والأجهزة الفنية التي تولت المسئولية خلال الموسم حيث احتل الفريق الاخضر المركز ال 11 بجدول الترتيب بالدوري المصري برصيد 41 نقطة وخرج من كاس رابطة الأندية المحترفة من دور نصف النهائي بالخسارة امام سيراميكا ثم كان الخروج المهين للفريق بجهازه الفني بقيادة طارق العشري من الدور ال32 بكاس مصر امام فريق الدرجة الثانية أبو قير للاسمدة ونتائج هزلية بالدور الثاني من الدوري المصري لا تعكس مجهود الإدارة مع الفريق طوال الموسم

ونلقي الضوء على ارقام الفريق خلال الموسم المنقضي سواء الأجهزة الفنية او اللاعبين

الجهاز الفني بقيادة طارق العشري عمل لمدة 340 يوم

وناتي لحصاد الأرقام فقد خاض العشري مع الفريق 27 لقاء في الدوري الممتاز و5 لقاءات بكاس الرابطة ومباراة وحيدة بكاس مصر

إجمالي المباريات 33 لقاء

حقق الفوز في 13 لقاء كإجمالي لقاءات منها 9 بالدوري وتعادل في 11 لقاء منها 9 لقاءات بالدوري أيضا ومباراتان واحدة بكاس الرابطة وكاس مصر وخسر 9 لقاءات بالدوري الممتاز ولقاء بكاس الرابطة امام سموحة وخسر لقاءين بضربات الترجيح مباراة سيراميكا بكاس الرابطة ومباراة أبو قير للاسمدة بكاس مصر وخروج الفريق خالي الوفاض سواء من كاس الرابطة وكاس مصر

سجل المهاجمون 32 هدفا وسكنت مرماه 36 هدفا

حصد مع الفريق بالدوري الممتاز 36 نقطة من 27 لقاء بنسبة 44.44 % التقييم درجته 5.3 من 10

الجهاز الفني بقيادة احمد ساري تولى المامورية بداية من 25 يونيو الماضي حتى نهاية الموسم خاض مع الفريق 7 لقاءات فقط

تعادل في 5 لقاءات وخسر لقاءين ولم يفز في أي لقاء جمع 5 نقاط فقط بنسبة 24 % درجته 3.5 من 10

هذه نسب الأجهزة الفنية مع الفريق اما ارقام اللاعبون كالتالي :

شارك 38 لاعب في تشكيل الاتحاد خلال اللقاءات سواء بالدوري او كاس مصر او كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة .

المهدي سليمان:

حارس مرمى الفريق الأول وصاحب ال 37 عاما من اكثر اللاعبين مشاركة حيث شارك في 32 لقاء في الدوري و3 لقاءات بكاس رابطة الأندية المصرية بمعدل دقائق 2970 دقيقة تلقى 41 هدفا في مشاراكاته حافظ على شباكه نظيفة في 11 لقاء تصدي ل 91 تسديدة وانفراد تقيمة أداء 7.3

عمر صلاح:

الحارس رقم 2 صاحب ال 26 عاما شارك في الدوري مباراتان فقط ومباراة في كاس رابطة الأندية بمعدل 270 دقيقة حافظ على شباكه نظيفة مباراتان واستقبلت شباكه هدفان في اخر مباراة مشاركة امام المصري . التقييم بالدرجات 5.5

عمرو خليل:

الحارس رقم 3 صاحب ال 31 عاما شارك في لقاء وحيد بكاس رابطة الأندية وسكنت شباكه هدفان يحجب التقييم

خط الدفاع :

مصطفى إبراهيم :

قلب الدفاع وصاحب ال 24 عاما شارك في 19 لقاء بمعدل دقائق 876 دقيقة تلقى بطاقتان صفراء لم يصنع ولم يسجل اهداف ولكن سدد 5 كرات على المرمى منها واحدة خطيرة وتصدى ل 6 فرص محققة من المنافس التقييم 6.6

سيف تقا:

المدافع التونسي المحترف صاحب ال 33 عاما خاض مع الاتحاد 26 لقاء بمعدل دقائق 1740 دقيقة سدد على المرمى 15 تسديدة صنع فرصة واحدة ولم يصنع اهداف تصديات ل 10 فرص محققة تسبب في ضربتان جزاء على الفريق واخطاء دفاعية 3 مرات تسببت في اهداف حصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة وحيدة حمراء . التقييم للاداء 6.8

محمود شبانه:

قلب الدفاع صاحب ال 29 عاما شارك مع الاتحاد بالدوري وكاس الرابطة في 22 لقاء بمعدل دقائق 1570 دقيقة سدد على المرمى 3 تسديدات فقط خارج أخطاء دفاعية 3 مرات تسببت في اهداف تأخر في العودة وتصدى لعدد 5 محاولات دفاعية صحيحة والذود عن مرماه

حصل على بطاقة صفراء وحيدة .التقييم للاداء 6.4

اسلام أبو سليمة:

قلب دفاع سيد البلد صاحب ال 31 عاما خاض مع الفريق 29 لقاء سواء بالدوري او كاس رابطة الأندية بمعدل 1503 دقيقة سجل هدفان لم يصنع فرص تهديفية ولكن صنع فرصة وحيدة خطيرة سجل في مرماه هدفان خلال الموسم أخطاء دفاعية تسببت في اهداف على الفريق 4 حصل على بطاقتان صفراء تصدي لهجمات المنافس خطيرة 3 مرات التقييم للاداء 6.3

هشام صلاح:

الظهير الأيمن للفريق صاحب ال 27 عاما خاض مع الفريق 31 لقاء سواء بالدوري او كاس رابطة الأندية المصرية بمعدل 2340دقيقة

لم يسجل اهداف صنع هدف وحيد تسبب في 3 ضربات جزاء على الفريق أخطاء دفاعية تسببت في اهداف على فريقه 5 سدد 10 تسديدات على مرمى المنافس حصل على 3 بطاقات صفراء تغطيات عكسية وتصدي لهجمات المنافس 5 مرات .التقييم للاداء 6.6

احمد غنيم:

الظهير الأيمن رقم 2 صاحب ال 25 عاما خاض مع الفريق 9 لقاءات بمعدل دقائق 527 دقيقة لم يسجل او يصنع اهداف حصل على بطاقة صفراء أخطاء دفاعية واحدة . التققيم للاداء 5.4

شريف رضا:

ظهير ايمن وجناح معار من نادي سموحة وصاحب ال27 عاما خاض مع الفريق 19 لقاء بالدوري وكاس الرابطة بمعدل دقائق 800 دقيقة لم يسجل ولا يصنع اهداف أخطاء دفاعية تسبب في اهداف على الفريق مرتان تصدي لهجمات لفريق مرة وحيدة لم يحصل على بطاقات ملونة .تقييم الأداء 5.2

كريم الديب:

الظهير الايسر للفريق رقم 1 وصاحب ال 28 عاما خاض مع الفريق 35 مباراة بالدوري وكاس الرابطة بمعدل دقائق 2758 دقيقة اكثر اللاعبين صناعة للأهداف حيث صنع 5 اهداف سدد على مرمى المنافس 12 تسديدة صنع فرصتان خطيرة ولكنها لم تنتهي بأهداف حصل 4 بطاقات صفراء تصدي دفاعي ناجح 4 مرات أخطاء دفاعية تسببت في اهداف على الفريق مرة وحيدة التقييم للاداء 7.3

عمرو صالح :

ظهيرايسر وجناح صاحب ال 28 عاما شارك في 28 لقاء بالدوري وكاس الرابطة بمعدل دقائق 1359 دقيقة سجل هدف ولم يصنع اهداف تسديدات على مرمى الخصم 14 تسديدة أخطاء دفاعية تسببت في اهداف على الفريق مرة وحيدة تصديات دفاعية مرة وحيدة بطاقة صفراء وحيدة .التقييم للاداء 6.2

الحبيب حسن :

الظهير الايسر المحترف من النيجر وصاحب ال 20عاما خاص مع الفريق 9 لقاءات بالدوري وكاس رابطة الأندية بمعدل 416 دقيقة

لم يصنع ولم يسجل أي اهداف تسديدة واحدة على مرمى المنافس التقيم 4.5

لاعبو خط الوسط

ناصر ناصر:

لاعب الوسط المدافع صاحب ال 28 عاما خاض مع الفريق 30 لقاءا سواء بالدوري او كاس الرابطة بمعدل 1291 دقيقة سجل هدف وصنع اخر 5 تسديدات على مرمى الفريق المنافس تصدى وقطع هجمات 7 تصديات التقييم 6.7

خالد الغندور:

قائد الفريق ولاعب الوسط صاحب ال 33 عاما خاض مع الفريق 30 مباراة بمعدل 1928 دقيقة سجل هدف وحيد وحصل على 6 بطاقات صفراء سدد 25 تسديدة على مرمى الفرق المنافسة تقييم الأداء 6.7

عمر طارق الوحش:

لاعب الوسط المدافع صاحب ال 29 عاما خاض مع الفريق 32 مباراة بمعدل دقائق 1396 دقيقة لم يسجل اهداف ولكنه صنع 3 اهداف تصديات وقطع كرات صحيحة 10 مرات حصل على بطاقتان صفراء تقييم الأداء 6.8

احمد عادل ميسي:

جناح الفريق والذي خاض مع الفريق 23 لقاء بالدوري بمعدل 1333 دقيقة سجل هدفان وصنع هدف سدد 16 تسديدة على مرمى المنافس تدخلات ناجحة 3 مرات حصل على 4 بطاقات صفراء التقيم للاداء 6.4

مورو ساليفو:

لاعب الوسط المدافع المحترف الغاني صاحب ال 25 عاما لعب مع الفريق 27 بالدوري وكاس الرابطة بمعدل دقائق 1610 دقيقة لم يسجل أي اهداف ولكنه صنع هدف تدخلات وقطع هجمات من المنافس 11 مرة 7 تسديدات على مرمى الخصم حصل على 7 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء التقيم للاداء 6.6

رجب عمران:

صاحب ال 30 عاما خاض مع الفريق 10 مباريات بالدوري والرابطة بمعدل 333 دقيقة لم يسجل لم يصنع اهداف تسديدات على المرمى المنافس 4 تسديدات فقط حصل على بطاقة صفراء تقيم الأداء 4.3

هاني الطامي:

صاحب ال 24 عاما خاض مع الفريق 4 لقاءات بالدوري بمعدل 117 دقيقة لم يسجل ولم يصنع اهداف تسديدات على مرمى المنافس تسديدتان فقط التقيم 4.3

عبد الغني محمد :

خط وسط مهاجم وصاحب ال 22 عاما خاض مع الفريق 27 لقاء بالدوري وكاس رابطة الأندية بمعدل 1223 دقيقة سجل مع الفريق 4 اهداف 3بالدوري وهدف بالرابطة سدد على مرمى المنافس 11 تسديدة قطع كرات مضدة 3 مرات تقيم الأداء 6.7

بلال السيد:

لاعب الوسط المدافع وصاحب 23 عاما مشاركات متقطعة في 10 لقاءات بمعدل دقائق 227 دقيقة لا تسجيل ولا صناعة ولا تسديد على المرمى تقييم الأداء 3.5

فرانك الان:

المحترف الكاميروني لاعب الوسط صاحب ال 20 عاما خاض مع الفريق 9 لقاءات بمعدل 404 دقيقة لم يسجل ولم يصنع هدف قطع كرات لهجمات مرتدة 8 مرات تسديد على مرمى المنافس مرتان حصل على بطاقتان صفراء تقييم الأداء 6.1

خط الهجوم

كريستوفر مابولولو:

راس الحربة الرئيسي المحترف الأنجولي وصاحب ال 32 عاما خاض مع الفريق 25 لقاء بمعدل دقائق 1789 دقيقة سجل 11 هدف مع الفريق وصنع هدفان سدد على مرمى الفرق المنافسة 50 تسديدة واكثر اللاعبين تسديدا على مرمى المنافسين حصل على 6 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء تقيم الأداء 8.5

بنجامين بواتينج:

جناح الفريق المحترف الغاني صاحب 23 عاما خاض مع الفريق 29 لقاءا بالدوري وكاس الرابطة بمعدل 1799 دقيقة سجل 6 أهداف بالدوري وهدف وحيد بكاس الرابطة إجمالي تسديداته على المرمى 32 تسديدة صنع فرصة تهديفية ولم تسجل حصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء تقيم الأداء 7.3

احمد عيد :

جناح الفريق وصاحب ال 24 عاما عطلته كثرة الإصابات خاض مع الفريق 24 لقاءا بالدوري وكاس رابطة الأندية بمعدل 896 دقيقة فقط لم يسجل ولم يصنع اهداف 11 تسديدة على مرمى المنافسين تقيم الأداء 5.7

فان ديريك بيكالي اوبامي:

مهاجم الفريق المحترف الجابوني وصاحب 21 ربيعا شارك مع الفريق في 30 لقاء بالدوري وكاس رابطة الأندية المصرية بمعدل 1394دقيقة لم يسجل اهداف وصنع هدف سدد على مرمى الخصوم 9 تسديدات وأضاع 6 فرص منها 3 محققه حصل على بطاقتان صفراء تقيم الأداء 6.2

وهناك لاعبون من الشباب أمثال مازن اشرف – سطوحي – احمد بهاء – عموري – ادهم علاء بجانب المحترف تحت السن ناموري تراوري ومعهم فوزي الحناوي صاحب ال 25 عاما لم يشاركوا سوي لبضع دقائق ومباريات محدودة يتم حجب التقييم عليهم