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زوجة كاسيميرو بعد الانتقادات: "قوي دائمًا"

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ياسر رشاد - القاهرة - يتعرض البرازيلي كاسيميرو للعديد من الانتقادات خلال الفترة الحالية، بعد تراجع مستواه مع فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج، قد تلقى خسارة بثلاثية نظيفة من على ملعب الشياطين الحمر "أولد ترافورد" ووسط جماهيره.

ونشرت زوجة اللاعب البرازيلي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورتين لكاسيميرو، حيث كانت الأولى للألقاب التي توج بها في تاريخه ومنهم 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 لليجا الإسبانية مع ناديه السابق .

بينما كانت الثانية التي جمعته مع زوجها وهو يحتفل مع زملائه وكتبت: "كاسيميرو قوي دائمًا".

بينما علق إيريك تين هاج على قرار استبدال كاسيميرو، فقال: "بالتأكيد، هذا ما يحتاجه الفريق، عندما تكون متأخرًا أمام ليفربول بثنائية، عليك أن تخاطر".

الجدير بالذكر أن كاسيميرو اخطأ في هدفين خلال مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، مما جعل هناك حالة غضب ضده من الجماهير والمدير الفني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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