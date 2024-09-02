اصابة نجم ريال مدريد تبعده عن الملاعب شهرين

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى فريق ريال مدريد الاسباني ضربة قوية بعد تأكد غياب لاعب الوسط داني سيبايوس شهرين بسبب الاصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد و ريال بيتيس مساء الاحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لاشىء .

وكانت العديد من الانباء قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة قد أنتشرت بشأن امكانية انتقال داني سيبايوس بعيدا عن ريال مدريد وسط الكثير من التأكيدات حول امكانية انتقاله الى ناديه الاول ريال بيتيس الا ان ريال مدريد رفض التفريط في داني سيبايوس وسط تأكيدات كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ان الاعب مهم للغاية بالنسبة لريال مدريد ووضعه على الفور في التشكيلة الاساسية لمواجهة ريال بيتيس .

وكانت اصابة داني سيبايوس قد تم تشخيصها بالتواء في الكاحل من الدرجة الثالثة اثرت على اربطة الكاحل وهو ما سيتطلب منحه راحة لاكثر من شهر ونصف وهي مشكلة كبيرة لريال مدريد الذي لا يتواجد في لاعبين في وسط الملعب سوى تشاوميني و فريدريكو فالفيردي و لوكا مودريتش و اردا جولار .

التقارير الاولية اكدت ان اصابة داني سيبايوس ستؤدي الى غيابه عن عدة مباريات هامة قادمة لريال مدريد منها ريال سوسيداد ( خارج ) و شتوتجارت الالماني ( داخل ) و اسبانيول ( داخل ) و الافيس ( داخل ) و اتلتيكو مدريد ( خارج ) اما في حالة زيادة فترة الغياب فستمتد الى المباريات امام سيلتا فيجو ( خارج ) و بروسيا دورتموند ( داخل ) بينما ستكون مباراة برشلونة محل شك .