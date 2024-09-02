إنبي يحصد ميداليات ذهبية وفضية في كأس مصر للجمباز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي إنبي للجمباز تحت 7 سنوات من حصد ميدالية ذهبية وميدالية فضية في بطولة كأس مصر "للجمباز الفني رجال" للموسم الرياضي 2024/2025، وذلك في إنجاز رياضي جديد.
ويشهد النادي البترولي طفرة كبيرة على جميع المستويات والقطاعات خلال الفترة الحالية.
اللاعبون الذين مثلوا نادي إنبي في البطولة:
- عبدالرحمن معاذ:
- كريم شريف:
بينما يُشرف على قطاع الجمباز في نادي إنبي المهندس محمد السيد، عضو مجلس الإدارة، ويتكون الجهاز الفني من:
- ك/ هشام صبحي - المدير الفني والقائم بأعمال رئيس الجهاز.
- ك/ عبدالحميد - مدرب فريق إيروبك.
- ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك.
- ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك.
- ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك.
- ك/ محمود علاء - مدرب فريق فني.
- ك/ نوال - مدربة باليهات فني.
- ك/ عمرو توني - مدرب فريق.
- ك/ ممدوح - مدرب فريق.
- ك/ أمام - مدرب فريق.
- ك/ هبة - مدربة.
- ك/ خلود - مدربة باليهات.
- ك/ خالد إسماعيل - إداري.
- ك/ محسن محمود - إداري.