إنبي يحصد ميداليات ذهبية وفضية في كأس مصر للجمباز الفني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي إنبي للجمباز تحت 7 سنوات من حصد ميدالية ذهبية وميدالية فضية في بطولة كأس مصر "للجمباز الفني رجال" للموسم الرياضي 2024/2025، وذلك في إنجاز رياضي جديد.

ويشهد النادي البترولي طفرة كبيرة على جميع المستويات والقطاعات خلال الفترة الحالية.

اللاعبون الذين مثلوا نادي إنبي في البطولة:

- عبدالرحمن معاذ:

- كريم شريف:

بينما يُشرف على قطاع الجمباز في نادي إنبي المهندس محمد السيد، عضو مجلس الإدارة، ويتكون الجهاز الفني من:

- ك/ هشام صبحي - المدير الفني والقائم بأعمال رئيس الجهاز.

- ك/ عبدالحميد - مدرب فريق إيروبك.

- ك/ عمر الشاذلي - مدرب فريق إيروبك.

- ك/ سارة السيد - مدربة باليهات إيروبك.

- ك/ أحمد إبراهيم - مدرب إيروبك.

- ك/ محمود علاء - مدرب فريق فني.

- ك/ نوال - مدربة باليهات فني.

- ك/ عمرو توني - مدرب فريق.

- ك/ ممدوح - مدرب فريق.

- ك/ أمام - مدرب فريق.

- ك/ هبة - مدربة.

- ك/ خلود - مدربة باليهات.

- ك/ خالد إسماعيل - إداري.

- ك/ محسن محمود - إداري.