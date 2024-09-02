المصري البورسعيدي يضم خالد الغندور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المصري البورسعيدي عن التعاقد مع اللاعب خالد الغندور، لاعب وسط الاتحاد السكندري، من أجل تدعيم صفوف النادي الساحلي خلال الموسم الجديد 2024/2025.

ويبحث النادي البورسعيدي عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنه سيشارك في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية والدوري العام المصري الموسم المقبل 2024/2025.

وأوضح المصري عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه نجح في التعاقد مع الغندور لمدة موسمين، حيث سيبدأ التعاقد من الموسم المقبل 2024/2025.

واستطاع النادي البورسعيدي من التعادق مع كريم بامبو، لاعب البنك الأهلي، مما يجعل خالد الغندور ثاني صفقات المصري خلال الميركاتو الصيفي الحالي.