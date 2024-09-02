تعرف على ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد جائزة ايطاليا الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - بات فريق مكلارين لسباقات الفورميلا وان قريبا للغاية من اقتناص المركز الاول في بطولة العالم للصانعين للموسم الحالي 2024 بعدما نجح في تقليص الفارق مع فريق ريد بول رايسنج حامل اللقب الى ثمانية نقاط فقط قبل نهاية الموسم الذي يتبقى فيه تسع سباقات كاملة .

نجح فريق مكلارين في العودة بشكل كبير الى مجال المنافسة على القمة بعدما كانت البداية تؤكد سيطرة فريق ريد بول على القمة الا ان فريق مكلارين وخلال السباقات الاخيرة وبعد التحديثات التي تم ادخالها على سيارته نجح في السيطرة على المراكز الاولى في السباقات الاخيرة لينجح في التقدم بوضوح الى المركز الثاني وبفارق 8 نقاط حاليا عن المركز الاول وتشير كل التوقعات الى نجاحه في الفوز بالمركز الاول خلال بطولة الجائزة الكبرى في اذربيجان على حلبة باكو .

ايضا يبدو فريق فيراري صاحب المركز الثالث بفارق لا يزيد عن 39 نقطة عن المتصدر ريد بول منافسا قويا على المركز الاول لو استمر على نتائجه الاخيرة في سباق جائزة ايطاليا خاصة وان سائقيه كارلوس ساينز وشارل ليكلير دائما ما يكونا في المراكز المتقدمة .

وهذا هو ترتيب بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان بعد سياق جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة مونزا :

الاول : ريد بول رايسنج 446 نقطة

الثاني : مكلارين 438 نقطة

الثالث : فيراري 407 نقطة

الرابع : مرسيدس 292 نقطة

الخامس : استون مارتن 74 نقطة

السادس : ريد بول فيزا كاش 34 نقطة

السابع : هاس 28 نقطة

الثامن : ألبين 18 نقطة

التاسع : ويليامز 6 نقاط

العاشر : صاوبر بلا نقاط