الجزيري يعلن نهاية أزمته مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نهاية أزمته مع الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان الجزيري قد هدد مجلس إدارة نادي الزمالك بفسخ تعاقده، بعدما لم يحصل على مستحقاته المتأخرة منذ فترة طويلة.

رسالة الجزيري

كتب الجزيري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث جاءت: "شكرًا مجلس إدارة نادي الزمالك المحترمين".

وتابع: "شكرًا أستاذ حازم فتوح، شكرًا أستاذ إبراهيم عبد الله، شكرًا جماهير نادي الزمالك العظيمة".

وأضاف الجزيري رسالته: "دعمكم لي ومحبتكم كنز لا تقدر بثمن، مستمرين معًا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادي الزمالك العظيم، عاش نادي الزمالك".

الجدير بالذكر أن الجزيري شارك مع الزمالك في 29 مباراة هذا الموسم بواقع 17 ببطولة الدوري المصري و12 بالكونفدرالية سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.