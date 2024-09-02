أوسيمين يوافق على عرض جالطة سراي التركي

ياسر رشاد - القاهرة - وافق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي على العرض المقدم من نادي جالطة سراي التركي.

وتعقدت العلاقة بين نابولي وأوسيمين بعد رفض رحيله إلى تشيلسي الإنجليزي أو أهلي جدة السعودي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

ويجري نابولي محادثات مع جالطة سراي للتخلص من أوسيمين في الموسم الحالي على سبيل الإعارة خاصة بعد تعاقد النادي الايطالي مع روميلو لوكاكو بحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا.



وأكد النادي عبر مديره جيوفاني مانا والمدرب أنطونيو كونتي أن أوسيمين لن يتم إعادة دمجه في الفريق ، لأنه هو الذي طلب الخروج في الأصل.



وقد انتهى الآن الموعد النهائي في إيطاليا ومعظم الأسواق الأوروبية، لكن بعض جلسات الانتقالات لا تزال مفتوحة، ولا سيما في تركيا.



وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نابولي يتفاوض الآن على إعارة أوسيمين إلى جالطة سراي، لكن من المرجح أن يضطر إلى تقاسم جزء كبير من راتبه البالغ 10 ملايين يورو في الموسم.



تظل نافذة الانتقالات التركية مفتوحة حتى 13 سبتمبر، لذا هناك متسع من الوقت للتوصل إلى اتفاق كامل ولا توجد الآن سوى بدائل قليلة بخلاف ترك المهاجم في المدرجات لمدة ستة أشهر.



يحتاج جالطة سراي إلى مهاجم جديد بعد تعرض مهاجم إنتر السابق ماورو إيكاردي لإصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر على الأقل.

