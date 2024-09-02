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أرسنال يرفض عرض اتحاد جدة لضم تروسارد

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ياسر رشاد - القاهرة - رفض نادي أرسنال الإنجليزي، عرض من اتحاد جدة السعودي لضم الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في .

ووصل عرض اتحاد جدة السعودي إلى أرسنال لنحو 35 مليون جنيه استرليني لشراء عقد الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد ولكن العرض تم رفضه من قبل مسؤولي أرسنال بحسب الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو".

ويبحث اتحاد جدة في الوقت الراهن عن بدائل أخرى أبرزها جناح بورتو البرتغالي جالينو ومن المقرر أن يتم تقديم عرض رسمي للحصول على خدماته .

وينظر مسؤولي أرسنال للنجم لياندرو تروسارد بأنه لاعب مهم ورئيسي في الفريق والمشروع وأنه ليس للبيع ، ويمتلك اللاعب عدة مساهمات وأهداف حاسمة سجلها مع الفريق منذ قدومه من صفوف برايتون في .

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط خلال 3 مباريات .

وحقق أرسنال حتى الآن الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وكانت المباراة الماضية على ملعب الإمارات ضد برايتون بهدف لمثله وسجل 5 أهداف وأستقبلت شباكه هدف واحد .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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