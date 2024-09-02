أرسنال يرفض عرض اتحاد جدة لضم تروسارد

ياسر رشاد - القاهرة - رفض نادي أرسنال الإنجليزي، عرض من اتحاد جدة السعودي لضم الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في السعودية.

ووصل عرض اتحاد جدة السعودي إلى أرسنال لنحو 35 مليون جنيه استرليني لشراء عقد الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد ولكن العرض تم رفضه من قبل مسؤولي أرسنال بحسب الصحفي الموثوق " فابريزيو رومانو".

ويبحث اتحاد جدة في الوقت الراهن عن بدائل أخرى أبرزها جناح بورتو البرتغالي جالينو ومن المقرر أن يتم تقديم عرض رسمي للحصول على خدماته .

وينظر مسؤولي أرسنال للنجم لياندرو تروسارد بأنه لاعب مهم ورئيسي في الفريق والمشروع وأنه ليس للبيع ، ويمتلك اللاعب عدة مساهمات وأهداف حاسمة سجلها مع الفريق منذ قدومه من صفوف برايتون في الدوري الإنجليزي .

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط خلال 3 مباريات .

وحقق أرسنال حتى الآن الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وكانت المباراة الماضية على ملعب الإمارات ضد برايتون بهدف لمثله وسجل 5 أهداف وأستقبلت شباكه هدف واحد .