الريان يستعد للإعلان عن صفقة بن شرقي.. ضربة قوية لجماهير الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الريان القطري للإعلان عن التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، بعد عودة المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك من أجل الاستفادة من اللاعب في الموسم الجديد 2024/2025.

وكانت جماهير الزمالك قد وضعت اَمالًا كبيرة على مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في إنهاء التعاقد مع بن شرقي، خاصة وأن الأخير أبدى موافقته على اللعب للفارس الأبيض، لكن تردد الإدارة البيضاء جعل اللاعب يبدأ التفاوض مع عدد من الأندية القطرية ومنهم الريان.

وكشفت تقارير صحفية قطرية أن إدارة الريان تتفاوض حاليًا مع بن شرقي من أجل التعاقد معه، خاصة وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على الشروط التي وضعها الفريق القطري.

وأشارت إلى أن موافقة اللاعب على الشروط جعل هناك عودة للمفاوضات، والتي كانت قد تعطلت بسبب رفض بن شرقي في البداية لكنه تراجع عن موقفه.

وأوضحت التقارير أن الشروط التي كانت إدارة الريان قد وضعتها هي أن يكون التعاقد لموسم واحد، بجانب حصول اللاعب على راتب سنوي قدره 800 ألف دولار، ومشاركته في موسم واحد.

وأكدت أن المغربي وقع على عقود انضمامه للريان ومن المقرر مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشددت التقارير على أن إدارة النادي القطري وافقت على رحيل رودريجو مورينو إلى نادي الغرافة، بينما استقرت على رحيل المغربي سفيان بوفال.