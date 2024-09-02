ضربة قوية لأرسنال قبل انطلاق فترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بقيادة ميكيل أرتيتا، ضربة قوية بعد تأكد غياب ميكيل ميرينو لاعب الوسط لمدة لا تقل عن شهرين بسبب كسر في الكتف.

وجاءت إصابة ميكيل مورينو خلال أول جلسة تدريبية منذ انضمامه إلى صفوف الجانرز في الميركاتو الصيفي.

وأوضح ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن ميكيل ميرينو ابتعد لفترة من الراحة بعد اصطدامه مع قلب الدفاع البرازيلي غابرييل ماجالهايس في مقر النادي .

ومن المتوقع أن يعود ميكيل مورينو في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل ما يمثل ضربة قوية لوسط أرسنال، لاسيما وأن أرسنال سيخوض ديربي لندن أمام توتنهام منتصف الشهر الحالي.

ميكيل ميرينو

ويواجه أرسنال فريق بورنموث يوم 19 أكتوبر قبل أن يستضيف شاختاردونيستك في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع التالي .

وتعاقد أرسنال مع ميكيل مورينو صاحب 28 عام في بداية الأسبوع الماضي في صفقة من ريال سوسييداد بلغت قيمتها 31.6 مليون جنيه إسترليني .