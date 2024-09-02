شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: صرفنا 550 مليون جنيه على فريق الكرة فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشكر، للدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول وجميع الأطراف التي تدخلت لحل أزمة اللاعب بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

أكد المندوه أنه سيتم صرف مستحقات سيف الجزيري وفقًا للاتفاق الذي تم خلال الجلسة التي عقدت في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتم الاتفاق خلالها على حل الأزمة وعدم فسخ اللاعب تعاقده مع النادي.

أضاف أمين الصندوق، أن الإدارة انفقت على فريق الكرة في 10 أشهر 550 مليون جنيه منها 300 مليون على الغرامات الدولية، مشيرًا إلى أنه جارٍ تجهيز باقي المستحقات المتأخرة حتى يدخل الفريق على الموسم الجديد صفر مستحقات قديمة.