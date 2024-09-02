شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة بين مسئولى بيراميدز وإبراهيم عادل لتصفية الأجواء بعد فشل الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى بيراميدز، خلال الأيام المقبلة، جلسة مع إبراهيم عادل، نجم الفريق والمنتخب الوطنى الأول، بسبب الأحداث التى جرت فى الأيام الماضية، ورفض إدارة الفريق السماوى العرض المقدم للاعب من نادى ختافى الإسباني لاحترافه.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة التى سيتم عقدها مع اللاعب الحديث عن كافة الأمور التى حدثت فى الأيام الماضية وسفر اللاعب إلى أسبانيا دون علم إدارة النادى، وتمسكه بالانتقال لصفوف ختافى رغم ضعف العرض.

ويرغب إبراهيم عادل فى تصفية الأجواء مع مسئولى بيراميدز، خاصة فى ظل تمسك الإدارة باستمراره وعدم التفريط في خدماته، أو الموافقة على أى عرض لا يناسب اسم النادى واللاعب.

وفشل انتقال إبراهيم عادل إلى خيتافى الإسبانى، بسبب تعنت النادى الإسبانى فى تنفيذ أبسط المطالب المتعلقة بالصفقة، رغم المرونة الكبيرة التى أبداها نادى بيراميدز والذى وافق على كافة التفاصيل، إلا أن تراجع خيتافى وإدارته عن بعض الأمور المتفق عليها جعل الصفقة تتوقف بشكل كامل.

وكشف مصدر أن نادى بيراميدز وافق على مبدأ التفاوض مع نادى خيتافى، الذى تقدم بعرض مالى لا يليق بلاعب بحجم إبراهيم عادل وما قدمه مع منتخب مصر فى أولمبياد باريس، ولم يتخط المبلغ المعروض 350 ألف دولار نظير استعارة اللاعب لمدة موسم، مع شرائه بنهاية مدة الإعارة مقابل مليونين ونصف المليون دولار، ورغم أن المبلغ المعروض لا يليق تماما، إلا أن نادى بيراميدز تفاوض مع الفريق الإسبانى، وكانت لديه مرونة كبيرة فى الصفقة.

المصدر شدد على أن إدارة بيراميدز قررت إيقاف التفاوض بعد تراجع نادى خيتافى عن كثير من الأمور التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق، وهى المتعلقة ببند شراء اللاعب نهائيا حال خوضه عددا محددا من المباريات بقميص خيتافى ليتم تحويل الإعارة مباشرة إلى بيع نهائى، ليفاجأ نادى بيراميدز بأن مسئولى خيتافى قرروا إلغاء البند من تلقاء أنفسهم دون التشاور مع النادى، وهو ما اعتبره بيراميدز إهانة للاعب نفسه ولا يليق به.

المصدر قال إن الأمر وصل إلى عرض نادى بيراميدز على النادى الإسبانى شراء إبراهيم عادل مباشرة دون الخروج على سبيل الإعارة مقابل المبلغ المحدد بقيمة مليونين ونصف المليون دولار، وهو ما رفضه النادى الإسبانى تماما وتمسك بالإعارة دون وجود بند الشراء، وهو ما رفضه بيراميدز ليتم إيقاف الصفقة.

واختتم المصدر تصريحاته بأن قرار نادى بيراميدز فى شأن إبراهيم عادل جاء حفاظا على اللاعب نفسه بسبب التخوفات مما يتحدث عنه الإعلام الإسبانى حول مشاكل مالية كبيرة تحيط بنادى خيتافى، ما يجعل فرص استقرار إبراهيم عادل فى صفوف النادى الإسبانى محفوفا بالمخاطر.