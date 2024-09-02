شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعود لمنصب مدير الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبد الواحد السيد لمباشرة مهام عمله كمدير للكرة بنادي الزمالك بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وتم علي أثره تجميد عبد الواحد.

ويتوجه عبد الواحد السيد في الوقت الحالي لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالإسكندرية بعد إبلاغه من قبل مجلس الإدارة بالعودة لمباشرة مهام عمله.

ومن ناحية أخرى وجه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشكر، للدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الكروي الأول وجميع الأطراف التي تدخلت لحل أزمة اللاعب بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

أكد المندوه أنه سيتم صرف مستحقات سيف الجزيري وفقًا للاتفاق الذي تم خلال الجلسة التي عقدت في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، وتم الاتفاق خلالها على حل الأزمة وعدم فسخ اللاعب تعاقده مع النادي.