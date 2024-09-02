شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد لليوم السابع: أحمد سليمان أخي الأكبر.. ومصلحة الزمالك أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، أنه تم إنهاء الخلاف الذى حدث مؤخراً مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، موضحا أن سليمان بمثابة أخ أكبر والخلاف وارد فى كافة الأمور.

وأضاف عبد الواحد فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الخلاف مع أحمد سليمان كان خلاف فى وجهات النظر، وتم حل الأمر بكل هدوء، مشيرا إلى أن إعلاء مصلحة نادى الزمالك فوق أى خلافات، كما تمنى عبد الواحد الشفاء العاجل لأحمد سليمان بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى مجددا.

وطالب عبد الواحد من جماهير الزمالك التكاتف فى تلك المرحلة والعمل على تدعيم الفريق ومجلس الإدارة من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة.

وعاد عبد الواحد السيد لمباشرة مهام عمله كمدير للكرة بنادى الزمالك بعد الخلاف الذى نشب بينه وبين أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وتم على إثره تجميد عبد الواحد.

ويتوجه عبد الواحد السيد فى الوقت الحالى لمعسكر الفريق المقام حاليا بالإسكندرية بعد إبلاغه من قبل مجلس الإدارة بالعودة لمباشرة مهام عمله.