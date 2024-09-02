شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال خاص من لاعبي المصري للصفقات الخمسة الجديدة في معسكر الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل لاعبو الفريق الأول بالنادي المصري، زملائهم الجدد في معسكر الفريق بطريقة مميزة، وذلك ضمن استعدادات اليوم الأول بالمعسكر المقام بالكلية الحربية عقب انتهاء فترة الراحة استعداداً لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

ونجح المصري فى ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم النادي المصري من قائمة الأندية المصرية الموقوف قيدها، وذلك بعدما حل النادي البورسعيدي أزمة مستحقات التونسي رامي البدوي.

تلقت إدارة النادى المصرى خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يخطرها من خلاله بغلق ملف قضية اللاعب التونسى رامى البدوى نهائيًا، وذلك بعد قيام محلس إدارة النادى المصرى، بسداد مستحقات اللاعب كاملة والبالغة نحو 530 ألف دولار.

كما أكد الخطاب الذى حمل توقيع أميريكو اسبالارجاس رئيس لجنة الانضباط بـ فيفا رفع إيقاف القيد عن النادى المصرى لثلاث فترات قيد فورًا ليصبح من حق النادى المصرى قيد لاعبيه اعتبارًا من بدء فترة القيد للانتقالات الصيفية فى الحادى والثلاثين من أغسطس الجارى، خاصة بعد قيام فيفا برفع المصرى من قائمة الأندية المحظورة من قيد لاعبيها وبالتالى فتح (سيستم) القيد للمصرى استجابة للمخاطبات العاجلة التى قامت بها إدارة المصرى على مدار الأسبوع الماضى.



استقبال خاص للصفقات



بامبو



محمد هاشم