شكرا لقرائتكم خبر عن محمد طارق يقترب من الإسماعيلى بعد خروجه من حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد طارق مدافع نادى الزمالك والمعار للمصري، من الانضمام إلى الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر، بعد خروجه من حساب الزمالك بعد العودة من الإعارة للمصرى.

ويسعى الإسماعيلى إلى التوصل لاتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل تدعيم صفوفه بعد رفع إيقاف القيد عن النادى، حيث تم التوصل مع اللاعبين لحل أزمة المستحقات.

ويعد محمد طارق ثالث اللاعبين الذين اتفق معهم الإسماعيلى على ضمهم بجانب عمار حمدى المعار من الأهلى فى صفقة انتقال عمر الساعى، وكذلك عماد ميهوب معارا من بيراميدز فى صفقة عبد الرحمن مجدى.

ورحل عن الإسماعيلى هذا الموسم كل من محمد دسوقى ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وعمر الساعى وعبد الرحمن مجدى، بالإضافة إلى انتهاء تعاقد محمد فوزى وعصام صبحى وانتهاء إعارة كريم عرفات، وخروج باسم مرسى ومحمد حسن وأحمد محسن من حسابات إيهاب جلال.