صدم اللاعب.. شاهد كيف أبلغ مدرب سيلتا فيجو لاعبه مينجويزا استدعائه لمنتخب إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا بقيادة دي لا فوينتي، قائمة المنتخب الوطني لمعسكر سبتمبر.

وشهدت القائمة تواجد مدافع برشلونة السابق وسيلتا فيجو الحالي أوسكار مينجويزا جارسيا.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيلتا فيجو مقطع فيديو لمدرب الفريق وهو يخبر مينجويزا إنه تم استدعاؤه لمنتخب إسبانيا.

وعرُض في مقطع الفيديو أن المدرب قال للاعب: "أسلوبك الدفاعي في الكرات الثابتة عار وفادح"، ورد اللاعب مصدوما ومستعجبا: "أسلوبي؟".

ليكشف المدرب المفاجأة ويعانق اللاعب: "العار والفادح هو أن لويس دي لا فوينتي استدعاك إلى المنتخب الوطني".

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