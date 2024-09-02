عبد الواحد يعلن عبر "الخليج 365" إنتهاء أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري:

أعلن مدير الكرة بنادي الزمالك، عبد الواحد السيد، حل أزمته مع أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "أحمد سليمان أخي الكبير وما حدث سوء تفاهم وانتهى ومصلحة الزمالك أهم من أي شيء".

وكان قد قرر مجلس إدارة الزمالك تجميد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وإيقافه عن مهام عمله بسبب حدوث مشادة مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

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