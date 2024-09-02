حادث مروع للجهاز الفني لمنتخب غانا (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعرض عدد من الجهاز الفني للمنتخب الوطني لغانا لحادث مروع صباح يوم السبت الماضي.

وأثناء عودة جون باينتسيل، مساعد مدرب غانا، مع مدرب المنتخب الوطني أوتو أدو ومدرب حراس المرمى فاتاوا داودا إلى العاصمة الغانية أكرا يوم السبت، بعد مشاهدة نهائي الكأس الوطنية اصطدمت سيارتهم بشاحنة صغيرة.

وتم نقل الرجال الثلاثة إلى المستشفى في أعقاب الحادث، قبل أن يصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا يقدم تحديثًا عن حالتهم.

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